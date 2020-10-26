Американская актриса Николь Кидман заставила миллионов фанатов понервничать
Как передает Politeka.net, в интервью изданию The Sydney Morning Herald 53-летняя голливудская красотка призналась, что боролась с раком кожи, и победила болезнь.
Актриса отметила, что раньше не заботилась о себе, поэтому, по ее мнению, скорее всего, и оказалась подвержена раковым клеткам.
«Жалею ли я о том, что портила волосы постоянным выпрямлением? Конечно. У меня был рак кожи. Жалею о том, что была неосторожной с солнцем? Да», - сообщила в интервью Кидман.
Как бы там ни было, рак в прошлом, Николь добавила, что благодарна за то, что вылечилась: сейчас она здорова, ценит каждый день и хочет делиться своим опытом с другими.
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Ранее мы сообщали, Кидман восхитила сеть ультранежным образом. Актриса выложила в Инстаграм серию фото, на которых предстала в розовой рубашке с малиновой каймой на воротничке и оборками на груди, а также соломенной шляпке. "Изюминкой" стал цветок чайной розы. На одном из кадров Николь поднесла его к носу, чтобы вдохнуть невероятный аромат.
«Майские цветы», - подписала актриса фото.
За день пост собрал почти 220 тысяч лайков. В комментариях поклонники обратили внимание на естественную красоту звезды и сравнили с цветком, который она держала.
«Я вижу, ты любишь природу», «Великолепная королева», «Супер», «Нежный цветочек», «Грация, уравновешенность и красота!», «Ты такая красавица», «Так красиво. Ты светишься!», «Вы красивая», «Вы красивый цветок», - прокомментировали пользователи.
Напомним, что полуголая Кидман взволновала пикантными фото: «Размер впечатляет».
Как сообщала Politeka, 52-летняя Николь Кидман без стыда задрала платье, засветив лишнее: «Фантастическая».
Также Politeka писала про Джоли, Кидман и других звезд, которые без стыда разделись ради интимных сцен.