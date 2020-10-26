Популярная украинская певица Даша Астафьева огорошила фанатов, расставив ноги перед легендарным фотографом Соней Плакидюк
Кадры были опубликованы в Instagram, передает Politeka.
«И это еще до массажа. Что же будет после», - говорит Плакидюк.
Уточним, что на заднем фоне видно Астафьеву в «невидимом» белье, которая зажигательный танец с бокалами в руках. Уточним, что звезда находилась явно в приподнятом расположении духа.
Однако поклонникам знаменитость не разрешила высказать свое мнение о формах кумира, опубликовав ролик в Stories.
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До этого мы рассказывали, что судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк удивила формами в наряде с декольте.
Так, у красотки поинтересовались, кто из стилистов с ней работает, восхитившись при этом ее образами.
«Вот он…я всегда развлекаю его по дороге на съемку, чтобы не уснул за рулем», – говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах Плакидюк в образе блондинки с внушительными объемами поет на камеру, пока мужчина везет ее на место съемки.
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