Популярная украинская певица Даша Астафьева огорошила фанатов, расставив ноги перед легендарным фотографом Соней Плакидюк

Кадры были опубликованы в Instagram, передает Politeka.

«И это еще до массажа. Что же будет после», - говорит Плакидюк.

Уточним, что на заднем фоне видно Астафьеву в «невидимом» белье, которая зажигательный танец с бокалами в руках. Уточним, что звезда находилась явно в приподнятом расположении духа.

Однако поклонникам знаменитость не разрешила высказать свое мнение о формах кумира, опубликовав ролик в Stories.

До этого мы рассказывали, что судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк удивила формами в наряде с декольте.

Так, у красотки поинтересовались, кто из стилистов с ней работает, восхитившись при этом ее образами.

«Вот он…я всегда развлекаю его по дороге на съемку, чтобы не уснул за рулем», – говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Плакидюк в образе блондинки с внушительными объемами поет на камеру, пока мужчина везет ее на место съемки.

Напомним, судья "Топ-модель по-украински" с приспущенной рубашкой показала все, на что способна: "Мечта"

Как сообщала Politeka, звезда "Топ-модель по-украински" переболела анорексией и показалась с новой внешностью

Также Politeka писала, что красотка из "Топ-модель по-украински" похвасталась внушительными формами в наряде в сетку