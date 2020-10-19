Популярная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила поклонников, показав фигуру в крохотном бикини
Снимок знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.
«Наслаждаюсь закатом», - коротко говорится в сообщении.
На фотографии Бех-Романчук позирует в белоснежном купальнике и шляпе, до неприличия задрав и без того эффектное белье.
«Богиня», «вау, красотка», «огонь выглядишь», «мой ангел», «сомбреро отпад», «вот это красотка», «пшшш, горячая штучка», «вот это великолепная фигура», «невозможно налюбоваться», «вид на миллион», - пишут ее поклонники.
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До этого мы рассказывали, что спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала о своем отдыхе.
Звезда спорта сейчас проводит время в Египте и рассказала о своем отдыхе.
Легкоатлетка записала несколько сториз, в которых похвасталась фигурой: "Сама упругость". Бех предстала в желтом бикини. Спортсменка надела маленький лифчик с переплетом посередине. В результате вырез добавил пикантности образу, тем более, что из него выглядывала грудь.
Также Бех была в маленьких плавках, которые обтянули ее упругие ягодицы и даже немного их оголили.
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Также Politeka писала, что Бех-Романчук впечатлила размерами своих "вишенок" в бордовом бикини
А еще Politeka сообщала, что Бех-Романчук в купальнике показала упругие формы максимально близко