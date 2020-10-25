Російська актриса Настя Задорожна показала шанувальникам, як виглядала на початку "нульових"

Архівні кадри зірка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, зірка фільмів "Квартал 95" похвалилася знімками журналів, на обкладинці яких вона позувала 10-15 років тому.

"Обкладинка. Друга порція. Нульові - ви були класні", - підписала Настя Задорожна архівні знімки.

На знімках можна побачити російську актрису в різних образах, які в ті часи були популярними серед молоді. А на одній з обкладинок Настя Задорожна позувала з молодим Сергієм Лазарєвим, якого зовсім не впізнати.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і разом з російською актрисою "понастальгували".

"Наша поп-принцеса", "і адже всі були розкуплені", "з Сергієм топ", " Мурашки від того часу, особливо від цих журналів!) пам'ятаю в моє рідне місто Челябінськ приїжджали на день міста, це було щось, ніхто стільки народу не збирав , як всі співали « ябольше не хочу вірити» і «але все одно я буду».Ех були часи", "А Сергій-то ге...", "Можна назад, туди де мені 17", " поверніть мене в той времяю у мене вдома в цих журналах весь шафа б забитий) витрачала гроші в школі не на їдальню, а бігла після уроків в роспечать, за журналами, улюблений час, як воно швидкоплинно....", "Красуня", - написали вони в коментарях.

До цього ми розповідали, що 35-річна зірка фільмів "Квартал 95" Анастасія Задорожна не втрималася, щоб не поділитися з публікою своїм подружнім щастям.

Актриса опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в стильному брючному костюмі молочного відтінку і кедах. На чорно-білому знімку дівчина стояла посеред вулиці в обіймах коханого: розпатлана Настя притулилася до нього, обдарувавши щирою, широкою посмішкою.

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