Не всі знаменитості були здоровими в дитинстві

Ми звикли бачити цих зірок здоровими та повними енергії, проте в дитинстві вони були зовсім не такими, передає Politeka.net. Познайоммось зі знаменитостями, які росли хворобливими дітьми.

Українська співачка Ольга Полякова розповіла у себе в Instagram, що до 14 років страждала від хвороби, про яку не прийнято говорити. Артистка зізналася, що у неї був діагностований енурез (нічне нетримання сечі). Через це Оля соромилася залишатися ночувати у подруг і жодного разу не була в дитячому таборі.

Справитися з недугою майбутній зірці допомогли гормональна перебудова організму і заняття танцями.

Співачка Джамала з шести років боролася з отитом, через який навіть мало не оглухла. Потім майбутня зірка перенесла ангіну за ангіною, а в 18 років захворіла важкою формою скарлатини і 40 днів провела в інфекційній лікарні. На щастя, Джамалі допомогли лікарі і в підсумку її імунітет зміцнів.

Співачка Злата Огневич з дитинства росла хворобливою дитиною. У майбутньої артистки були постійні застуди, нежиті і запалення, і кілька років їй довелося провести в лікарні. Лише коли Огневич змінила Клімат, переїхавши з Північного Мурманська до Криму, здоров'я стало міцніше.

Зарубіжна модель Памела Андерсон в дитинстві заразили гепатитом С в лікарні. Дівчинка цілих 13 років лікувалася, і одужала після пройденого експериментального курсу лікування.

Співак Борис Моїсеєв народився у в'язниці, ледь не померши в дитинстві від запалення легенів. Хлопчик ріс дуже хворобливим, і, звільнившись, мати віддала сина на гурток танців. У підсумку Борис зрозумів, що хоче стати артистом.

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