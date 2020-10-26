Не все знаменитости были здоровыми в детстве

Мы привыкли видеть этих звезд здоровыми и полными энергии, однако в детстве они были совсем не такими, передает Politeka.net. Давайте познакомимся со знаменитостями, которые росли болезненными детьми.

Украинская певица Ольга Полякова рассказала у себя в Инстаграм, что до 14 лет страдала от болезни, о которой не принято говорить. Артистка призналась, что у нее был диагностирован энурез (ночное недержание мочи). Из-за этого Оля стеснялась оставаться ночевать у подруг и ни разу не была в детском лагере.

Справиться с недугом будущей звезде помогли гормональная перестройка организма и занятия танцами.

Певица Джамала с шести лет боролась с отитом, из-за которого даже чуть не оглохла. Потом будущая звезда перенесла ангину за ангиной, а в 18 лет заболела тяжелой формой скарлатины и 40 дней провела в инфекционной больнице. К счастью, Джамале помогли врачи и в итоге ее иммунитет окреп.

Певица Злата Огневич с детства росла болезненным ребенком. У будущей артистки были постоянные простуды, насморки и воспаления, и несколько лет ей пришлось провести в больнице. Лишь когда Огневич сменила климат, переехав из северного Мурманска в Крым, здоровье стало крепче.

Зарубежная модель Памела Андерсон в детстве заразили гепатитом С в больнице. Девочка целых 13 лет лечилась, и выздоровела после пройденного экспериментального курса лечения.

Певец Борис Моисеев родился в тюрьме, едва не умерев в детстве от воспаления легких. Мальчик рос очень болезненным, и, освободившись, мать отдала сына на кружок танцев. В итоге Борис понял, что хочет стать артистом.

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