У неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори

На виборчих дільницях українці можуть проголосувати за депутатів до місцевих рад, а також мерів міст і населених пунктів.

Зазначимо, ці вибори мають ряд особливостей.

Вперше громадяни обирають депутатів до рад усіх рівнів від об'єднаних територіальних громад-проголосувати можна за депутатів сільських, селищних, міських рад, а також сільських, селищних, міських голів. Відповідно, бюлетені різних кольорів-залежно від того, кого обиратимуть на відповідній території.

Також особливість цих виборів полягає в тому, що проходять за новим Виборчим кодексом з відкритими списками партій, тому в бюлетені внесли також по 5-12 кандидатів від кожної партії.

Ще одна особливість, що голосування проводять в умовах карантину. ЦВК раніше озвучила вимоги до безпеки:

При вході виборця в приміщення-температурний скринінг і опитування про самопочуття. Також слід скористатися антисептиком.

Обов'язкова наявність засобів індивідуального захисту (маски/ респіратора) у виборців та працівників виборчої комісії.

Потоки відвідувачів на вхід і вихід розмежовуються, а також нанесена розмітка для дотримання соціальної дистанції.

По можливості, слід користуватися власною ручкою при заповненні бюлетеня і всіх супутніх документів для його отримання.

Не рекомендується брати дітей на виборчу дільницю.

При виявленні підвищеної температури виборець може проголосувати в ізольованій кабінці і потім опустити бюлетень в окрему урну.

Особи, які перебувають на лікарняному або самоізоляції, зможуть голосувати за місцем перебування. Однак для цього необхідно було в термін до 20: 00 23 жовтня надати медичну довідку та заяву в дільничну виборчу комісію.

Однією з головних особливостей виборів сьогодні є п'ять питань від Володимира Зеленського, які поставлять в рамках соціологічного опитування на виході з дільниць.

Опитування проводять волонтери в брендованих жилетках і з брендованими коробками. При цьому вони не говорять про те, яку соціологічну компанію представляють.

А ось що не є винятковим, так це порушення, які вже активно фіксують на виборчих дільницях.

Так, у Києві шість виборчих дільниць почали роботу із запізненням, а дві не відкрилися.

Крім того, повідомляється, що на деяких ділянках в столиці не дотримуються протиепідемічні правила. Люди не дотримуються дистанції, не у всіх є захисні маски. У деяких спостерігачів відсутні рукавички.

У Кропивницькому правоохоронці викрили мережу підкупу електорату. Її організатори пропонували виборцям голосувати за одну з політичних партій та окремих кандидатів від неї. Вартість одного голосу-500 гривень. Відкрито кримінальне провадження.

Спробу підкупу виборців правоохоронці припинили в Ізмаїлі Одеської області. Вони виявили три автобуси з 52 пасажирами, які повинні були поїхати в Білгород-Дністровський на голосування. Люди кажуть, що за кожен голос їм обіцяли по 400 грн.

У Нікополі Дніпропетровської області на одній з дільниць 70-річний чоловік порвав видані йому бюлетені для голосування.

Деякі виборчі дільниці не відкрилися вчасно в Борисполі. Житомиире, Херсоні.

Всього вже зафіксовано понад 100 порушень на виборах. Лідером є Київ, де повідомили вже про 27 порушень.

Додамо також, що при вході на виборчу дільницю атакували Володимира Зеленського з дружиною.

З натовпу присутніх там журналістів вибігла активістка Femen задерла спідницю і показала геніталії, пофарбовані в зелений колір. При цьому на її спідниці був напис Zexist. Дівчину швидко скрутили і відвели в бік.

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