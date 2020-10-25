У неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори
На виборчих дільницях українці можуть проголосувати за депутатів до місцевих рад, а також мерів міст і населених пунктів.
Зазначимо, ці вибори мають ряд особливостей.
Вперше громадяни обирають депутатів до рад усіх рівнів від об'єднаних територіальних громад-проголосувати можна за депутатів сільських, селищних, міських рад, а також сільських, селищних, міських голів. Відповідно, бюлетені різних кольорів-залежно від того, кого обиратимуть на відповідній території.
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Також особливість цих виборів полягає в тому, що проходять за новим Виборчим кодексом з відкритими списками партій, тому в бюлетені внесли також по 5-12 кандидатів від кожної партії.
Ще одна особливість, що голосування проводять в умовах карантину. ЦВК раніше озвучила вимоги до безпеки:
- При вході виборця в приміщення-температурний скринінг і опитування про самопочуття. Також слід скористатися антисептиком.
- Обов'язкова наявність засобів індивідуального захисту (маски/ респіратора) у виборців та працівників виборчої комісії.
- Потоки відвідувачів на вхід і вихід розмежовуються, а також нанесена розмітка для дотримання соціальної дистанції.
- По можливості, слід користуватися власною ручкою при заповненні бюлетеня і всіх супутніх документів для його отримання.
- Не рекомендується брати дітей на виборчу дільницю.
- При виявленні підвищеної температури виборець може проголосувати в ізольованій кабінці і потім опустити бюлетень в окрему урну.
Особи, які перебувають на лікарняному або самоізоляції, зможуть голосувати за місцем перебування. Однак для цього необхідно було в термін до 20: 00 23 жовтня надати медичну довідку та заяву в дільничну виборчу комісію.
Однією з головних особливостей виборів сьогодні є п'ять питань від Володимира Зеленського, які поставлять в рамках соціологічного опитування на виході з дільниць.
Опитування проводять волонтери в брендованих жилетках і з брендованими коробками. При цьому вони не говорять про те, яку соціологічну компанію представляють.
А ось що не є винятковим, так це порушення, які вже активно фіксують на виборчих дільницях.
Так, у Києві шість виборчих дільниць почали роботу із запізненням, а дві не відкрилися.
Крім того, повідомляється, що на деяких ділянках в столиці не дотримуються протиепідемічні правила. Люди не дотримуються дистанції, не у всіх є захисні маски. У деяких спостерігачів відсутні рукавички.
У Кропивницькому правоохоронці викрили мережу підкупу електорату. Її організатори пропонували виборцям голосувати за одну з політичних партій та окремих кандидатів від неї. Вартість одного голосу-500 гривень. Відкрито кримінальне провадження.
Спробу підкупу виборців правоохоронці припинили в Ізмаїлі Одеської області. Вони виявили три автобуси з 52 пасажирами, які повинні були поїхати в Білгород-Дністровський на голосування. Люди кажуть, що за кожен голос їм обіцяли по 400 грн.
У Нікополі Дніпропетровської області на одній з дільниць 70-річний чоловік порвав видані йому бюлетені для голосування.
Деякі виборчі дільниці не відкрилися вчасно в Борисполі. Житомиире, Херсоні.
Всього вже зафіксовано понад 100 порушень на виборах. Лідером є Київ, де повідомили вже про 27 порушень.
Додамо також, що при вході на виборчу дільницю атакували Володимира Зеленського з дружиною.
З натовпу присутніх там журналістів вибігла активістка Femen задерла спідницю і показала геніталії, пофарбовані в зелений колір. При цьому на її спідниці був напис Zexist. Дівчину швидко скрутили і відвели в бік.
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