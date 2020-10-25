Українська співачка Оля Полякова повідомила про скасування концерту через підозру на "китайський" вірус

Як передає Politeka.net, про це знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

За словами Полякової, вже кілька членів її колективу відчули проблеми зі здоров'ям.

"Чекають результатів тестів. Я і сама повторно йду сьогодні здавати тест, тому що кілька днів відчуваю себе неважливо. І хоч тест, який я пройшла три дні тому нічого не виявив і я думаю, що це проста застуда, ці дні ми репетирували, перебували в контакті і вчора ввечері і сьогодні колектив здає тести", - поділилася співачка.

Українці неоднозначно відреагували на таке повідомлення від Полякової:

"Який концерт. Кому він потрібен, бенкет під час чуми?", "Я теж була впевнена, що не забілію. Проте...На жаль", "Перехворіють 80 відсотків. Як не оберігайся. Це справа часу. Всім здоров'я!", "Обламалася Ольга Юріївна, а вам Степанов говорив", "Бляха муха реально страшно", "Кабздець", - писали українці під постом співачки.

Раніше відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив про відкриття кримінального провадження через концерт Ольги Полякової.

У поліції зазначили, що заздалегідь знали про запланований концерт і попередили районну адміністрацію про відповідальність за порушення карантину.

Сама співачка, коментуючи це рішення, заявила:

"Весь цей галас з концертами пов'язаний з передвиборчим срачем. Але все це можна обговорювати, коли вони закриють метро, яке кожен день відвідує стільки людей, що мені і за рік не зібрати. Тому дорогі мої, бережіть себе, мийте руки, не цілуйтеся і не читайте новини, особливо перед виборами", - висловилася Полякова.







