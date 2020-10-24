Українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, влаштувала запальний танець на камеру в латексному вбранні

Кадрами красуня поділилася в Instagram, передає Politeka.

"Maria" скоро буде. А ви чекаєте її?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Maria - це назва нової пісні співачки. На опублікованому ролику знаменитість в червоному латексному вбранні виконує запальний танець, демонструючи пружні форми з різних сторін.

"Жесть. А так гарно починала», «це відвал всього того, чого у мене і так немає», «вау, чарівна", " дуже круто. Чекаю з нетерпінням», «талановита, красива, успішна», «це буде бомба», «Ух маруфка, вогонь «, «дуже і дуже гаряче», - пишуть її шанувальники.

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На перших кадрах знаменитість відображена зі своєю групою під час виступу. Як можна помітити, напівпрозорий наряд максимально підкреслював її й без того розкішну фігуру.

Крім того, MARUV поділилася фотографією, де вона в латексному облягаючому костюмі ефектно вигнулася, засвітивши злачні місця.

Однак шанувальників співачка позбавила від можливості висловити слова захоплення-фотографіями красуня поділилася в сторіс.

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