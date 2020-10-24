Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася бездоганною фігурою, примірявши лише джинси

Кадри знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.

"Що по погоді? Намагаюся визначитися з верхнім одягом, але щось пішло не так", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кумейко зодображена за новою серією «танців біля холодильника». В рамках цієї рубрики красуня виконує запальні танці у себе вдома на тлі кухні.

При цьому шанувальників Кумейко позбавила від можливості що-небудь сказати, викинувши ролик в Stories.

До цього ми писали, що Dj Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала бездоганне тіло в спокусливих нарядах

"Ми жінки і ми різні. 👑 🖤 Кожна з нас прекрасна не тільки в Instagram, але і вранці після пробудження і ввечері, коли втомлені повертаємося додому після важкого робочого дня. ️ ️ Коли без макіяжу і коли з нерівно намальованою стрілкою. Ми прекрасні. Просто знайте про це!🧚 ♀ ️ ️ ️ "- йдеться в повідомленні.

Нагадавши, екс-Nikita ефектно оголилася і захопила надприродними кадрами під водою: «Русалка Нанеліана».

Як повідомляла Politeka, розпусну екс-жінку в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:»господар".

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