Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала, як веселиться вечорами в ресторані

Модель часто показує на своїй сторінці в Instagram, як проводить свої вечори. Дівчина любить розкішний відпочинок, а тому постійно ділиться фото з ресторанів, клубів і барів. Гюль є моделлю трендового одягу, тому відвідує популярні заклади щоразу в нових образах. Не забуває при цьому Бахарі ще й показувати особисте - своє тіло.

Дівчина підігріває інтригу до себе за допомогою провокативних нарядів. Гюль носить саме сукні з відкритими декольте, часто зовсім не приховують її фігуру. Тому нерідко Бахарі вдається вразити видом, адже шостий розмір бюста приховати досить непросто.

У оксамитовій сукні з тонкими бретелями, які вона приспустила з плечей, дівчина виглядала дуже привабливо. Темно-синя тканина в поєднанні з яскравим макіяжем і розпущеним волоссям виглядала досить вишукано на фігурі Гюль, впевнені фанати:

«🌹Красиве обличчя; просто дівчинка розбиває серце❤️;Дуже мило😘😍; губи просять 🍆🍆💦; Bellísima ❤️😍; розваги завжди такі солодкі💋; таке велике серце❤💖❤; ось на таке можна дивитися нескінченно💙; Дуже красива; відступ неможливо, просто шикарно; Ух ти, красуня 😍😍😍😍; Красиво❤️❤️; Дуже красива дама .... 👑 👑 👑 ; Дуже хороша».

Також на одному з фото Бахарі видно, що дівчина не соромиться тіла, хоча не показує зайвого. Гюль дозволяє собі лише носити сукні зі сміливими вирізами, яскравих кольорів і з неймовірними розрізами на стегнах через які доводиться знімати білизну.

На знімку, представленому Гюль, видно, що вона вважала за краще цього разу зробити акцент на одному лише бюсті і ляльковому обличчі, на яке завдала занадто зухвалий макіяж. Пухкі губи дівчина підкреслила темним блиском, а очі виділила за допомогою спеціального вечірнього макіяжу.

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