Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в пікантному образі

На фото Сьюзі здалася в зміїному купальнику. Красуня демонструвала себе зі спини, хвалилася засмаглими сідницями. Частково наряд був зі шкіри. Дівчина повернула голову до камери, а стояла на сходинках. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шалено красива", "я люблю тебе", "я хочу", "Мамочка як ти красива мила", "така красива, чудова і соковита", "чудовий, брутально спокуслива", "яка красива любов я люблю тебе", "Яке прекрасне привітання з принцесою я Посилаю тобі", "підтримай мене, я теж підтримую тебе", "Вершина Бразилії", "фантастично і дуже красиво", "ти красива", "дуже красива", "кращий коментар, ти найкраща дитинко".

Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортез показала підтягнуті форми в одній білизні зі смужок.

На новому фото спортивна красуня в черговий раз продемонструвала, як виглядає її підтягнута фігура після тренувань в залі і показала себе у всій красі. З кожним таким фото на Кортез все менше і менше одягу, а білизна вже давно пішло за рамки пристойного.

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