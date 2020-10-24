Відома фітнес-модель Ніколь Амато пограла перед камерою

Ніколь цього разу позувала в купальнику на мотузочках. Амато показувала своє спокусливе тіло, а після цього почала спускати бретельки наряду. Красуня гладила себе і показувала мову, роблячи відео максимально спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Єдиноріг або Русалка?

Хто ще любить Хеллоуїн?",- написала зірка під кадрами.

"Умпа-лумпа", "я люблю твій стиль Хеллоуїна", " Невже це так важливо?", "Дуууже жарко ... Хеллоуїн моє улюблене свято", "як чудово", "обидва разом", "Норка, я думаю, це зрушилося з місця", " Ти виглядаєш сексуально і красивою, дорога. Залишайтеся в безпеці і залишайтеся щасливими, я так сильно люблю вас !", "Залишайтеся в безпеці і продовжуйте відправляти!", "Який трек на задньому плані?", "Боже, Ти його вбиваєш! І ви обидва абсолютно Божественні! Ти чистий вогонь така неймовірно красива. Я люблю Хеллоуїн! Бажаю вам щасливих вихідних".

Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Ніколь Амато влаштувала тренування в спокусливому образі.

На знімку модель позує поруч з боксерською грушею. На ній коричневий спортивний топ, а ось штани або шортики Амато вирішила проігнорувати. Замість цього модель залишилася в одних стрінгах.

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