Известная фитнес-модель Николь Амато поиграла перед камерой

Николь в этот раз позировала в купальнике на веревочках. Амато показывала свое соблазнительное тело, а после этого начала спускать бретельки наряда. Красотка гладила себя и показывала язык, делая видео максимально соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Единорог или Русалка?

Кто еще любит Хэллоуин?", - написала звезда под кадрами.

"Умпа-лумпа", "Я люблю твой стиль Хэллоуина", "Неужели это так важно?", "Ооочень жарко ... Хэллоуин мой любимый праздник", "как чудесно", "Оба вместе", "Норка, я думаю, это сдвинулось с места", "ты выглядишь сексуально и красивой, дорогая. Оставайтесь в безопасности и оставайтесь счастливыми, я так сильно люблю вас !", "Оставайтесь в безопасности и продолжайте отправлять!", "Какой трек на заднем плане?", "Боже, ты его убиваешь! И вы оба абсолютно божественны! Ты чистый огонь такая невероятно красивая. Я люблю Хэллоуин! Желаю вам счастливых выходных".

Сообщалось, что популярная фитнес-модель Николь Амато устроила тренировку в соблазнительном образе.

На снимке модель позирует рядом с боксерской грушей. На ней коричневый спортивный топ, а вот штаны или шортики Амато решила проигнорировать. Вместо этого модель осталась в одних стрингах.

Напомним, фитнес-модель Николь Амато в крохотном белье заставила мужчин пускать слюнки

Также Politeka писала, что фитнес-модель Николь Амато устроила горячую тренировку с подружками

А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Николь Амато в прозрачном топе заставила мужчин пускать слюнки



