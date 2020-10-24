Відома співачка Анна Семенович показала новий Пляжний кадр і роздражнила мережу

Як відомо, Анна Семенович є володаркою пишних грудей, яка стала візиткою співачки. Артистка завжди гордо підкреслює свої великі груди, які, до всього іншого, іменує подарунком матері природи.

Зараз артистка відпочиває в російському курортному місті Сочі і закидала свій Instagram пляжними знімками, зробленими в купальнику.

Цього разу засмагла Семенович показала досить легковажне відео, на якому грайливо крутилася перед камерою, висовувала свій язик і посилала повітряні поцілунки.

У кадрі Анна покрасувалася в чорному купальнику і сонцезахістних окулярах, сидячи на шезлонгу біля моря.

"Побуду сьогодні легковажною блондинкою, не обтяженою вантажем складносурядних думок 😜 😍 напишіть мені що-небудь веселе»,- звернулася вона до шанувальників.

Фанати не залишилися осторонь і почали коментувати короткий ролик, обсипаючи Семенович похвалами і компліментами.

"Ганнуся, ти супер!!!👍Поплавай за нас😍на Уралі сніг і холод...",

"Краще бути" легковажною " Блонді, ніж стервозною, і банальною сірою мишею))",

" Будь Анна легковажною і обтяженою...вантажем❤️❤️)! Принадність)!",

" Все що відбувається навколо Вас наповнюється такою незрозумілою енергією! Ви молодець! Ніколи не здавайтеся!",

" Аня, жги", - висказалися в коментарях.

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