Відома фітнес тренер Аніта Луценко, зірка "Зважені та щасливі" махнула в сонячний Єгипет
Кадрами відпочинку в спекотному Шарм-ель-Шейху красуня поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.
Вона опублікувала знімки, зроблені в пустелі, на тлі скель. Аніта сидить на камені в білій сорочці, коричневих штанях і високих білих черевиках. На фото вона оголила плече, продемонструвавши майку на бретелях, яка облягає пружні груди.
Знімки, незважаючи на їх уявну простоту, викликали одноголосне схвалення шанувальників зірки.
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"Супер Аніта!!!! Ви мій натхненник. Добре, що є такі люди як ви! Суцільний позитив!", "Як на обкладинку журналу 😍", "Фотограф молодець! Супер фото", "красуня 💋 💋 💋", " Прекрасна Аніта – прекрасна у всьому❤️❤️❤️", "не відірвати погляд🌷 🌷 🌷", - захоплюються шанувальники.
Раніше ми розповідали про те, що Луценко поділилася досить відвертим фото, на якому продемонструвала ідеальне тіло. У соцмережі вона опублікувала знімок, на якому попозувала в одних спортивних трусиках чорного кольору, без бюстгальтера. Зверху вона накинула довгий жакет, який прикрив груди зірки.
У публікації Аніта вирішила поговорити зі своїми шанувальниками про безглютенове харчування.
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