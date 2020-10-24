Відома фітнес тренер Аніта Луценко, зірка "Зважені та щасливі" махнула в сонячний Єгипет

Кадрами відпочинку в спекотному Шарм-ель-Шейху красуня поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

Вона опублікувала знімки, зроблені в пустелі, на тлі скель. Аніта сидить на камені в білій сорочці, коричневих штанях і високих білих черевиках. На фото вона оголила плече, продемонструвавши майку на бретелях, яка облягає пружні груди.

Знімки, незважаючи на їх уявну простоту, викликали одноголосне схвалення шанувальників зірки.

"Супер Аніта!!!! Ви мій натхненник. Добре, що є такі люди як ви! Суцільний позитив!", "Як на обкладинку журналу 😍", "Фотограф молодець! Супер фото", "красуня 💋 💋 💋", " Прекрасна Аніта – прекрасна у всьому❤️❤️❤️", "не відірвати погляд🌷 🌷 🌷", - захоплюються шанувальники.

Раніше ми розповідали про те, що Луценко поділилася досить відвертим фото, на якому продемонструвала ідеальне тіло. У соцмережі вона опублікувала знімок, на якому попозувала в одних спортивних трусиках чорного кольору, без бюстгальтера. Зверху вона накинула довгий жакет, який прикрив груди зірки.

У публікації Аніта вирішила поговорити зі своїми шанувальниками про безглютенове харчування.

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