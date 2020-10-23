Американська модель Кайлі Дженнер захопила шанувальників, вбравшись в спокусливий топ

Знімки красуня викинула в Instagram, передає Politeka.

Так, на фотографіях Кайлі Дженнер позує в білосніжному топі, який ефектно підкреслює її пружні форми. При цьому штани красуня вирішила відтягнути, показавши білизну в колір. Не забула знаменитість і про погляд, яким буквально "роз'їдала" камеру.

"Як і просили – нова порція краси», «Кайлі, ти чудова», «бездоганна краса", " моя ти дорогенька. Просто вищий клас" « " Солодка дівчинка. Виглядаєш, як Зірочка в шість років", " у тебе дещо просвічується з - під топа», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома модель Кайлі Дженнер показала себе на прогулянці

На фото Кайлі позувала в помаранчевій сукні і босоніжках на великому каблуці. Дівчина стояла біля автомобіля, а в руці тримала маленьку сумочку. Красуня на одному кадрі здалася близько, а на другому - на повний зріст. Волосся у Дженнер були розпущеним, а образ доповнила модель макіяжем.

Фанати красуні залайкали публікацію, залишивши під фотографією кілька тисяч коментарів.

Нагадавши, фігуриста Кайлі Дженнер оголила "хижу" натуру в облягаючих колготах

Також Politeka писала, що Кендалл Дженнер без штанів і з вирізом посеред бюста ефектно вмостилася на підлозі

А ще Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер захопила пишними формами в облягаючій сукні з декольте