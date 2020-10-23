Фіналістка 10-го сезону "Холостяк" з Максом Михайлюком Дана Оханська захопила підтягнутою фігурою

Вже зовсім скоро стартує проект "Холостячка" в головній ролі якого виявиться Ксенія Мішина. Дівчині належить вибрати молоду людину серед безлічі ефектних і імпозантних чоловіків. З цього приводу своїми думками вирішили поділитися екс-учасниці проекту»Холостяк".

Не стала винятком і Дана Оханська, яка була фіналісткою проекту і поступилася перемогою і серця Макса Михайлюка Даші Ульянової. Дівчина не тільки гідно пережила відмову, але ще і захопила зміною образу, перетворившись в ніжну красуню з класичним стилем.

Цього разу Дана також показала незвичний для себе стиль – позуючи в одному ліфчику і велосипедках, дівчина змогла здивувати. Струнка фігура екс-холостячки, а також її образ в цілому не залишили фанатів байдужими.

"А хто так само, як і я, з нетерпінням чекає сьогодні першого випуску реаліті «Холостячка»? 🙃 😁 Ставте+:) Я прям закупилася солодощами для цієї події 🙈 очікування від проекту У мене дуже великі. Сподіваюся, не розчаруюся і буде цікаве шоу з цікавими чоловіками 😀», - пише Дана під фото.

Ось що пишуть фанати:

"Яке естетичне фото😍; фігура🔥 💣; ти як завжди🔥 🔥 🔥 🔥; у нас є ритуал, щоп'ятниці-чіпси і холостяк. На холостячку треба напевно тортики купувати🍬 😇; Я не вірю, що цікаві чоловіки беруть участь в шоу; Красуня😍 😍; beautiful❤❤️; відмінне фото. Дівчина-Мрія. Приємного тобі дня 👑; мені було цікавіше спостерігати за " Холостяком»😁".

Відзначимо, в останньому випуску шоу «Холостяк-10» стало відомо, що Макс вибирає Дашу. При цьому фіналістка Дана Оханська виявилася такою, що програла, але гідно пережила рішення чоловіка і навіть не стала з ним конфліктувати. В одному зі своїх інтерв'ю спеціально для шоу "Зірковий час" вона розповіла про пережите і про те, чому змогла відпустити Макса.

Як виявилося, Дана переконана, що чоловікам зараз не вистачає ніжності і легкості. Саме жінки можуть подарувати ці емоції коханим, які повинні не тільки проявляти свою турботу, але і відчувати її у відповідь.

Не залишилася без уваги в інтерв'ю тема скандалу, пов'язаного з інтимним зв'язком Макса на проекті з однією з дівчат. Дана заявила, що інтимне питання шанувальників схвилювало найбільше і схоже це стало найбільш обговорюваною темою.

"Найчастіше показують же відзняті всього три або п'ять днів з тижня, поміщають всього в дві години ефіру, багато йде «за кадр, за камеру», не показуються всі сварки, це логічно», - зазначила Дана, підкресливши, що інтимні стосунки Макса повинні були залишитися за кадром.

Дана заявила, що їй було прикро, коли вона дізналася про підсумки шоу і це було помітно по її поведінці, але вона не шкодує.

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