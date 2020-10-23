Финалистка 10-го сезона "Холостяка" с Максом Михайлюком Дана Оханская восхитила подтянутой фигурой

Уже совсем скоро стартует проект «Холостячка» в главной роли которого окажется Ксения Мишина. Девушке предстоит выбрать молодого человека среди множества эффектных и импозантных мужчин. По этому поводу своими мыслями решили поделиться экс-участницы проекта «Холостяк».

Не стала исключением и Дана Оханская, которая была финалисткой проекта и уступила победу и сердце Макса Михайлюка Даше Ульяновой. Девушка не только достойно пережила отказ, но еще и восхитила сменой образа, превратившись в нежную красотку с классическим стилем.

В этот раз Дана также показала непривычный для себя стиль – позируя в одном лифчике и велосипедках, девушка смогла удивить. Стройная фигура экс-холостячки, а также ее образ в целом не оставили фанатов равнодушными, вед девушка очень изменилась после проекта:

«А кто так же, как и я, с нетерпением ждет сегодня первого выпуска реалити «Холостячка»? 🙃😁 Ставьте + :) Я прям закупилась сладостями для этого события 🙈 Ожидания от проекта у меня очень большие. Надеюсь, не разочаруюсь и будет интересное шоу с интересными мужчинами 😀», - пишет Дана под фото.

Вот что пишут фанаты:

«Какое эстетическое фото😍; фигура 🔥💣; Ты как всегда 🔥🔥🔥🔥; У нас есть ритуал, каждую пятницу - чипсы и Холостяк. На холостячку надо наверное тортики покупать🍬😇; Я не верю, что интересные мужчины участвуют в шоу; Красуня😍😍; Beautiful 🔥❤️; Отличное фото. Девушка - Мечта. Приятного тебе дня 👑; Мне было интереснее наблюдать за "Холостяком" 😁».

Отметим, в последнем выпуске шоу «Холостяк-10» стало известно, что Макс выбирает Дашу. При этом финалистка Дана Оханская оказалась проигравшей, но достойно пережила решение мужчины и даже не стала с ним конфликтовать. В одном из своих интервью специально для шоу "Зірковий час" она рассказала о пережитом и о том, почему смогла отпустить Макса.

Как оказалось, Дана убеждена, что мужчинам сейчас не хватает нежности и легкости. Именно женщины могут подарить эти эмоции любимым, которые должны не только проявлять свою заботу, но и чувствовать ее в ответ.

Не осталась без внимания в интервью тема скандала, связанного с интимной связью Макса на проекте с одной из девушек. Дана заявила, что интимный вопрос поклонников взволновал больше всего и похоже это стало самой обсуждаемой темой.

«Чаще всего показывают же отснятые всего три или пять дней из недели, помещают всего в два часа эфира, многое уходит «за кадр, за камеру», не показываются все ссоры, это логично», - отметила Дана, подчеркнув, что интимные отношения Макса должны были остаться за кадром.

Дана заявила, что ей было обидно, когда она узнала об итогах шоу и это было заметно по ее поведению, но она не жалеет.

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