Українська співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, похвалилася бездоганною фігурою в латексному вбранні

Знімки красуня викинула у себе в Instagram, передає Politeka.

На перших кадрах знаменитість відображена зі своєю групою під час виступу. Як можна помітити, напівпрозорий наряд максимально підкреслював її й без того розкішну фігуру.

Крім того, MARUV поділилася фотографією, де вона в латексному облягаючому костюмі ефектно вигнулася, засвітивши злачні місця.

Однак шанувальників співачка позбавила від можливості висловити слова захоплення-фотографіями красуня поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося до цього, українська виконавиця MARUV похвалилася розкішною фігурою в напівпрозорому латексному вбранні

Так, на опублікованому знімку MARUV позує в латексному напівпрозорому вбранні в оточенні подруги. Обидві красуні виглядають задоволеними.

При цьому можна помітити, що фотографія була зроблена в гримерці. Обличчя знаменитість вирішила прикрити за допомогою окулярів.

Уточнимо, що й цією фотографією красуня поділилася в Сторіс, відмовивши фанатам в можливості прокоментувати красу.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото

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