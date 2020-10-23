Українська співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, похвалилася бездоганною фігурою в латексному вбранні
Знімки красуня викинула у себе в Instagram, передає Politeka.
На перших кадрах знаменитість відображена зі своєю групою під час виступу. Як можна помітити, напівпрозорий наряд максимально підкреслював її й без того розкішну фігуру.
Крім того, MARUV поділилася фотографією, де вона в латексному облягаючому костюмі ефектно вигнулася, засвітивши злачні місця.
Однак шанувальників співачка позбавила від можливості висловити слова захоплення-фотографіями красуня поділилася в Сторіс.
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Як повідомлялося до цього, українська виконавиця MARUV похвалилася розкішною фігурою в напівпрозорому латексному вбранні
Так, на опублікованому знімку MARUV позує в латексному напівпрозорому вбранні в оточенні подруги. Обидві красуні виглядають задоволеними.
При цьому можна помітити, що фотографія була зроблена в гримерці. Обличчя знаменитість вирішила прикрити за допомогою окулярів.
Уточнимо, що й цією фотографією красуня поділилася в Сторіс, відмовивши фанатам в можливості прокоментувати красу.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото
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