Популярная украинская исполнительница MARUV похвасталась роскошной фигурой в полупрозрачном латексном наряде
Снимком знаменитость поделилась в Instagram, передает Politeka.
Так, на опубликованном снимке MARUV позирует в латексном полупрозрачном наряде в окружении подруги. Обе красотки выглядят довольными.
При этом можно заметить, что фотография была сделана в гримерке. Лицо знаменитость решила прикрыть при помощи очков.
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Поклонников певица избавила от возможности что-либо сказать. Фотография была выброшена в Сторис.
До этого мы рассказывали, что певица MARUV похвасталась невероятной фигурой в «дырявом» купальнике во время игрищ в джакузи
«Королева джакузи. Все!» - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на кадрах MARUV расставила руки, демонстрируя фигуру во всей красе На других снимках певица уже лежа в джакузи, улыбаясь на камеру.
Еще на одном снимке певица решила изогнуться максимально, эффектно показывая "дары природы".
Поклонники знаменитости не могли что-либо сказать о фигуре кумира. Снимком MARUV решила поделиться у себя на странице в Stories, а не на основной ленте.
Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото
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