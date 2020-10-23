Український репер Олексій Потапенко показав свого сина від першого шлюбу
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соцмережі.
У своєму мікроблозі Попап опублікував фото, і розповів, що разом з сином буде ведучим у новому випуску популярного шоу «Танці з зірками».
Відзначимо, така звістка не всім припала до душі.
"Ну навіщо скрізь пхати Андрія. Може він і в чомусь хороший, але слухати його однотипні коментарі на балконі і дивитися, як він щось намагається сказати неможливо. Краще б Потап один вів", - написали в коментарях.
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У той же час інші користувачі Мережі дивуються тому, як підріс син Потапа.
"Як подорослішав», «він так подорослішав», «хлопчики-красені», "Топ", - пишуть фоловери артиста.
Певно, фото сподобалося і Насті Каменських - артистка лайкнули пост чоловіка.
Нагадаємо, син Потапа народився в 2008 році від Ірини Горової. Хлопчика назвали Андрієм.
Для Ірини шлюб з Потапом другий, а від першого заміжжя у неї залишилася дочка Наталя.
У нинішньої дружини Потапа-співачки Насті Каменських дітей поки немає. Хоча вона якось зізнавалася, що вже готова стати матір'ю.
Нагадаємо, підопічна Потапа без ліфчика захопилася небезпечним екстримом.
А ще Politeka писала, що фігуриста дочка Потапа в одному купальнику показала свої принади перед дзеркалом.
Також Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа в міні-бікіні без сорому побешкетувала з коханим перед камерою.