Український репер Олексій Потапенко показав свого сина від першого шлюбу

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соцмережі.

У своєму мікроблозі Попап опублікував фото, і розповів, що разом з сином буде ведучим у новому випуску популярного шоу «Танці з зірками».

Відзначимо, така звістка не всім припала до душі.

"Ну навіщо скрізь пхати Андрія. Може він і в чомусь хороший, але слухати його однотипні коментарі на балконі і дивитися, як він щось намагається сказати неможливо. Краще б Потап один вів", - написали в коментарях.

У той же час інші користувачі Мережі дивуються тому, як підріс син Потапа.

"Як подорослішав», «він так подорослішав», «хлопчики-красені», "Топ", - пишуть фоловери артиста.

Певно, фото сподобалося і Насті Каменських - артистка лайкнули пост чоловіка.

Нагадаємо, син Потапа народився в 2008 році від Ірини Горової. Хлопчика назвали Андрієм.

Для Ірини шлюб з Потапом другий, а від першого заміжжя у неї залишилася дочка Наталя.

У нинішньої дружини Потапа-співачки Насті Каменських дітей поки немає. Хоча вона якось зізнавалася, що вже готова стати матір'ю.

Нагадаємо, підопічна Потапа без ліфчика захопилася небезпечним екстримом.

А ще Politeka писала, що фігуриста дочка Потапа в одному купальнику показала свої принади перед дзеркалом.

Також Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа в міні-бікіні без сорому побешкетувала з коханим перед камерою.