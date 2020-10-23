Українська Dj Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, показала бездоганне тіло в спокусливих нарядах

Знімки знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.

"Ми жінки й ми різні. 👑 🖤 Кожна з нас прекрасна не тільки в Instagram, але і вранці після пробудження і ввечері, коли втомлені повертаємося додому після важкого робочого дня. ️ ️ Коли без макіяжу і коли з нерівно намальованою стрілкою. Ми прекрасні. Просто знайте про це!🧚 ♀ ️ ️ ️ "- йдеться в повідомленні.

На знімках видно, як Кумейко відпочиває на морі в одному бікіні, а також, як танцює вдома топлес. Крім того, співачки виклала кадр з відпочинку в басейн і під час перебування за кордоном.

"Ти е красуня», «прекрасна», «янголятко», «ух, яка», «яка ж ви досконала», «чудова», "взагалі супер", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що колишня учасниця групи "Nikita" Анастасія Кумейко приміряла образ дикої хижачки.

Нагадавши, екс-Nikita ефектно оголилася і захопила надприродними кадрами під водою: «Русалка Нанеліана».

Як повідомляла Politeka, розпусну екс-жінку в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:»господар".

Також Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко ледь не потонула на очах у батьків, подробиці драми: "підійшла до води і...".