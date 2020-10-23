39-річна турецько-німецька актриса з серіалу "Величне століття" Нур Феттахоглу вразила незвичайним образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в несподіваному ракурсі.

Так, Нур лежала на ліжку, звісившись і розташувавши камеру внизу. Таким чином, актриса сфотографувала своє обличчя практично впритул до камери.

"Султанша" ризикунула показати себе без макіяжу і зачіски.

"Те, чого постійно не вистачає, через деякий час вже і не потрібно!",- пофілософствувала актриса в підписі.

Користувачі за кілька годин поставили понад 20 000 лайків, кинувшись коментувати побачене:

"Я так сильно тебе люблю 💘"

"Ми сумували за тобою.😍"

"Люба ❤️"

"Ти така красива в усіх відношеннях ♥ ️🌟 ♥ ️🌟"

"Я люблю тебе! Нам це дуже подобається 🙌 😍 "

"Мій ангел 💘 😇 "

"Просто залишимо пробіл після коми 😎 😎 "

"Ти така мила Нур 💘"

"Не можу насититися дивлячись на тебе, я закохався ще раз"

Раніше ми повідомляли, Нур похвалилася в Instagram талантом своєї 5-річної дочки Елізи. Дівчинка зробила пару вдалих знімків матері. Актриса постала, мабуть, на власному задньому дворику, в яскраво-помаранчевому худі, гумових чоботях і панамці. При цьому, схоже, на ній не було ніяких штанів або шортиків.

"Очима Елізи❤️", - підписала Нур фото.

"Скажи Елізе: спасибі за цю красиву картинку ❤️"; "дуже гарне фото від Елізи🔥 😍 😅"; "це красиве фото, а ти ще красивіше🧡 💥"; "який огидний наряд😩", - прокоментували користувачі.

Нагадавши, як виглядають зірки" чудового століття " після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче:»це щастя".

Також Politeka писала, що зірка "чудового століття" в бікіні показала реальне щастя.