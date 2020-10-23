39-річна турецько-німецька актриса з серіалу "Величне століття" Нур Феттахоглу вразила незвичайним образом
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в несподіваному ракурсі.
Так, Нур лежала на ліжку, звісившись і розташувавши камеру внизу. Таким чином, актриса сфотографувала своє обличчя практично впритул до камери.
"Султанша" ризикунула показати себе без макіяжу і зачіски.
"Те, чого постійно не вистачає, через деякий час вже і не потрібно!",- пофілософствувала актриса в підписі.
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Користувачі за кілька годин поставили понад 20 000 лайків, кинувшись коментувати побачене:
"Я так сильно тебе люблю 💘"
"Ми сумували за тобою.😍"
"Люба ❤️"
"Ти така красива в усіх відношеннях ♥ ️🌟 ♥ ️🌟"
"Я люблю тебе! Нам це дуже подобається 🙌 😍 "
"Мій ангел 💘 😇 "
"Просто залишимо пробіл після коми 😎 😎 "
"Ти така мила Нур 💘"
"Не можу насититися дивлячись на тебе, я закохався ще раз"
Раніше ми повідомляли, Нур похвалилася в Instagram талантом своєї 5-річної дочки Елізи. Дівчинка зробила пару вдалих знімків матері. Актриса постала, мабуть, на власному задньому дворику, в яскраво-помаранчевому худі, гумових чоботях і панамці. При цьому, схоже, на ній не було ніяких штанів або шортиків.
"Очима Елізи❤️", - підписала Нур фото.
"Скажи Елізе: спасибі за цю красиву картинку ❤️"; "дуже гарне фото від Елізи🔥 😍 😅"; "це красиве фото, а ти ще красивіше🧡 💥"; "який огидний наряд😩", - прокоментували користувачі.
Нагадавши, як виглядають зірки" чудового століття " після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.
Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче:»це щастя".
Також Politeka писала, що зірка "чудового століття" в бікіні показала реальне щастя.