25-річна гумористка, актриса "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Лера Товстолес заінтригувала соковитими кадрами з відомим красенем
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в сміливому вбранні на сцені.
Так, розкішна блондинка Лера продемонструвала струнку фігуру в чорній міні-сукні, на шпильках. Неможливо не помітити довжелезні ніжки красуні, якими та хвалиться без докорів сумління.
Поруч з нею на сцені стояв екс-учасник "Время и стекло" й музикант "Mozgi" Позитив. На одному з кадрів Лера вчепилася в нього, трохи присівши і подивившись прямо в очі.
"Вже цієї суботи! @zhenskiykvartal_official на 1+1 о 22: 00! Новий свіжий випуск. Як думаєте, що кажу Позитиву?) ", - заінтригувала актриса.
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Користувачі за лічені години поставили сотні лайків. В одному з коментарів Товстолес у відповідь на "сердечко" написала "ж*па)".
Раніше ми повідомляли, Лера довела публіку до екстазу яскравими фото на вулиці в крихітній сукні тілесного кольору. Доповнили ефектний образ артистки кокетливі чобітки з квітковим малюнком. У підписі до фото дівчина розповіла, що їх їй подарувала колега по сцені Олена Кравець.
На знімках Лера повернулася до камери спиною, продемонструвавши свою точену фігурку з соковитими формами, підкресленими обтягуючою тканиною.
"Настрій розбивати серця. А в такому костюмі це цілком можливо", - підписала кадри гумористка.
Її шанувальники не змогли пройти повз таку фотосесію.
Нагадавши, соковита блондинка з "Квартал 95" влаштувала пустощі на авто, аж курточка злетіла.
Як повідомляла Politeka, фігуриста блондинка з "Квартал 95" вип'ятила бюст і звела з розуму видом в тісному вбранні.
Також Politeka писала, що блондинка з " Квартал 95 "потрясла пружними сідницями в" невидимому "костюмі:"пішла спека".