40-річна співачка Анна Семенович не перестає епатувати публіку пікантними витівками

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в злегка розпатланому вигляді, ненафарбованою, але зате дуже щасливою.

Так, Анна позувала на балконі готелю в Сочі, в двох кроках від Чорного моря. Дівчина стояла до камери спиною в білому халаті - і невідомо чим більше полоняя - крутим морським пейзажем або власними апетитними принадами.

"Привіт мої хороші! У мене був самий ледачий тиждень, коли я робила все, що хочу. Їла, пила, веселилася, насолоджувалася заходами і танцювала під свої і чужі пісні в караоке ♪ коротше повний відрив, пора робити марафон стрункості ♪ хочете? 😜Сорррі, що десь до вас попою, зате до моря передом", - зізналася в підписі Семенович.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"Анютка, всі фотки просто принадність, ти така красива, гарного тобі відпочинку і відмінного настрою!!!!🥰😘🤗"

"Ох🤪анна анна"

"Схудла покращала... попа 😂"

"Бережи ліфи це ж готель там крадуть!"

"👍Хороший вечір, море, повітря і Аня, як русалка🔥"

"Ой, мамо, хто? Ай, мамо, хто? Хто ета, хто ета, хто ета?🤣"

"Хороша, попа мені подобається 😂"

"Вид просто космос, але ось ця дівчина на балконі в білому халаті, своєю красою перевершує його! що може бути прекрасніше такої красивої природи і чарівної красивої жінки!❤️"

"Аня, доробляйте справу до кінця, сто разів худнули, спорт і все на місці..."

"Аня, народіть для себе дитину, час іде, я тебе поважаю"

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