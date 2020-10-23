37-річна журналістка, ведуча "Світського життя" Катерина Осадча викликала ажіотаж і трохи заздрість занадто "безтурботним і радісним" видом на фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала архівне фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному суцільному купальнику з милими рюшами на лямках.

Осадча позувала на яхті, усівшися на подушках диванчика. Образ доповнили солом'яний капелюшок та сонцезахисні окуляри. Ведуча обдарувала глядача голлівудською посмішкою, привставши на колінах і поставивши руки на пояс.

"Треба на море:) або в Париж:) різні місця, але поки майже все одно не досяжні. Фото заряджене на виконання бажань 😂 😂 😂 а де б ви хотіли зараз опинитися? :) ", - розбередила серця українців Осадча.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Треба собі фото зарядити!😉Хочу на море....😊😊🥳"

"Снімок просто шик.!!! Хочу до теплого моря"

"В Італію, Португалію, в Каппадокію, Стамбул, Дубаї, Балі....на море, океан, в гори, в теплі і красиві місця️ ️"

"Що ви всі забули в цьому Парижі? Море і у нас є. Приїжджайте в Одесу! Або в Швейцарію! Краса!!!"

"Ой, Катя спасибі!!!! Куди-небудь, аби швидше закінчився короновірусний бардак) ☺ ❤ ️"

"Красуня😍"

"Дуже гарне і позитивне фото!😍"

Раніше ми повідомляли, Катерина зворушливо привітала сина Іллю з 18-річчям, показавши рідкісне фото.

"Він просить не викладати його фотографії, але таку можна:) мені насилу віриться, що час пролетів так швидко і тепер, коли ми разом подорожуємо, не всі відразу розуміють, які наші родинні зв'язки. Я неймовірно пишаюся, що Ілля виріс таким цілеспрямованим, розумним, відповідальним, добрим, жалісливим і чуйним", - підписала знімок Осадча.

Нагадавши, Катя Осадча видала особисту таємницю про Юрія Горбунова: "чотири роки тому..."

Також Politeka писала, що Катя Осадча в купальнику і міні-шортах посвітила своїми достоїнствами на пляжі: Горбунову пора переживати.