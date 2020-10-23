Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в чудовому образі

На фото красуня позувала в прозорому боді. Дівчина доповнила образ шлейфом і туфлями. Модель стояла на вулиці, відвівши погляд від камери. Анастасія демонструвала свої пишні груди у великому розрізі, а також апетитні ніжки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "Дорогоцінна"," красиві поцілунки«, " хочеш такої красивої весілля?"", "Красиве тіло, сором за обличчя", "Ти виглядаєш як немовля принцеси", "фантастично красиво", "красива Діва, Красива дама", "ви виглядаєте чудовою принцесою", "елегантність і краса", "Боже, моя дорогоцінна і божественна Анастасія, любов моя", " Королева дивовижна краса. Яка супер красива", "мені дуже сподобалися ці красиві і ідеальні ніжки", " шикарний наряд. Ти принадність".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко похвалилася розкішним образом.

Цього разу Квітко похвалилася пишним бюстом в яскраво-рожевій, тісній маєчці з тонкими лямками і підкреслила талію завдяки джинсам світло-синього відтінку з високою посадкою.

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