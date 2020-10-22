Суддя проекту " Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк здивувала формами в наряді з декольте

Кадри знаменитість викинула у себе в Instagram, передає Politeka.

Так, у красуні поцікавилися, хто зі стилістів з нею працює, захопившись при цьому її образами.

"Ось він...я завжди розважаю його по дорозі на зйомку, щоб не заснув за кермом», – йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Плакидюк в образі блондинки зі значними обсягами співає на камеру, поки чоловік везе її на місце зйомки. Інші шанувальники судді СТМПУ не могли захопитися вбранням кумира-кадри були викинуті в Сторіс.

До цього ми писали, що фотограф Соня Плакидюк, яка є суддею проекту "Топ-модель по-українськи", вразила гарячими образами

"Вібрації солодких 60-х», - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Плакидюк позує в надзвичайно гарячих образах: спершу вона в образі блондинки в декольте і панчохах, доповнивши все це червоною помадою і прозорими рукавичками.

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