Фотограф Соня Плакидюк, которая является судьей проекта «Топ-модель по-украински», поразила горячими образами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Вибрации сладких 60-х», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Плакидюк позирует в чрезвычайно горячих образах: сперва она в образе блондинки в декольте и чулках, дополнив все это красной помадой и прозрачными перчатками.
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На другом снимке Плакидюк уже со своими «горящими» рыжими волосами. При этом красотка эффектно выставила ногу, показав идеальную фигуру. Увиденно привело в восторг ее поклонников.
«Соня знает, как встать в нужную позу», «огонь, малышка», «не законно быть такой», «Соня, вы прекрасна», «теперь я видел всё в этой жизни», «Соня, вы великолепны. Просто кайфую глядя на вас. Тот редкий случай когда интеллект и красота встретились в одном человек», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что украинская фотограф и судья проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк восхитила красотой после смены имиджа.
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