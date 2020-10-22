Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала стильний вечірній образ в синяво-чорній сукні

Дівчина не боїться критики, адже намагається публікувати в соціальній мережі Instagram лише яскраві фото без зайвої вульгарності. Гюль не роздягається на камеру, але при цьому під час кожного виходу в світ приміряє вбрання, що зовсім не приховують її бюст.

І цей раз також не був винятком. На вечірньому фото Бахарі виглядала просто чудово. Дівчина одягла незвичайну сукню з велюрової тканини і приспустила тонкі бретельки з плечей, оголюючи таким чином ще й зону свого декольте, яка виявилася в підсумку ледь прихованою тканиною тісної сукні.

Фанати не залишилися байдужі до образу Бахарі, ледь не показала зайвого:

"Відчуваю, як зустрічатися з тобою порадує будь-кого; чудовий образ; Красиво😊 😘; хороший ресторан, чому ти не сказала мені зустріти тебе там; здорово, чорт ....; Хто ця красуня🔥 🔥 🔥; такий великий огляд на ці форми; так жарко; зроблено тільки для гри🔥 🔥 🔥; ви дуже гарячі❤️❤️; дивно красиво; про Ісуса так чертовски круто; Муї-дама😊 🔥; 😍 😍 😍 красиво; так прекрасно! Люблю сукню. ☺️❤️».

Раніше ми писали, чтоГюль стала популярна відносно недавно, завдяки своїй незвичайній зовнішності і схожості з сестрами Кардашьян, за запевненням її шанувальників. Дівчина щодня ділиться фото в єдиному стилі-кадри з ресторанів, кафе і відпочинку на курорті стають все популярнішими.

Так, цього разу Бахарі показала стильний образ в чорній сукні. Чорне плаття на тонких бретельках вразило шанувальників своєю відвертістю, так як дівчина продемонструвала не тільки ледь прикрите декольте, але ще і оголила стегна. Виріз на сукні перевершив всі очікування, так як дійшов до самої талії. Таким чином Бахарі підкреслила, що вона позувала без нижньої білизни.

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