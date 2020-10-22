Цікаві деталі спливли напередодні прем'єри шоу "Холостячка" з актрисою Ксенією Мішиною

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram підняли завісу над особистістю одного з учасників, який прийшов завоювати серце гарячої брюнетки.

Ним виявився радіоведучий "Русского Радио Украина" та учасник "Ліги сміху" Андрій Рибак.

Відзначається, що Ксенія і Андрій встигли поспілкуватися в соцмережі ще до кастингу на проект, але спілкування не склалося настільки, що Холостячка навіть заблокувала його в Instagram.

"Я йду в цей проект боротися за дівчину. Конкуренція мене зовсім не лякає. Є невелике хвилювання, але перед важливими подіями воно завжди присутнє", - прокоментував Рибак.

Користувачі тут же кинулися обговорювати нову інформацію, а також оцінювати претендента на серце й руку Мішиної.

"Якийсь зарозумілий, самозакоханий тип. Йому треба було бути самому учасником, а не домагатися холостячки"

"Він ахрінєнний🔥🔥🔥🔥"

"Пропіаритися прийшов та й все"

"Мабуть, холостячка буде більше шоу, ніж реаліті...😕"

"Він Ксенії не підходить..."

"Нда .... боюся дивитися, хто там ще є"

"Смішний буде серіал 😍, актриса і комік 😂"

До цього ми повідомляли, що ще один відомий гуморист, автор "Квартал 95" вирішив взяти участь у шоу. Мова про Олександра Эллерта.

"У мене є новина... я із задоволенням вляпався в одне класне шоу😈", - написав комік у себе в Instagram, розповівши кілька "передісторій" випадкових зустрічей з Мішиною, що, в підсумку, вилилося в бажання поборотися за цю дівчину.

Зазначимо, прем'єра "Холостячки" відбудеться 23 жовтня о 19 годині на телеканалі СТБ. Шукати прихильності Ксенії будуть 16 найдостойніших чоловіків країни.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина засвітила найсоковитіші ракурси в купальнику: "Богиня".

Як повідомляла Politeka, зірка " кріпак "стане першою героїнею нового шоу" Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".

Також Politeka писала, що Ксенія Мішина поділилася особистим і поплатилася, мережа кипить: "о, улюблений Волочкової».