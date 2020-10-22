Цікаві деталі спливли напередодні прем'єри шоу "Холостячка" з актрисою Ксенією Мішиною
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram підняли завісу над особистістю одного з учасників, який прийшов завоювати серце гарячої брюнетки.
Ним виявився радіоведучий "Русского Радио Украина" та учасник "Ліги сміху" Андрій Рибак.
Відзначається, що Ксенія і Андрій встигли поспілкуватися в соцмережі ще до кастингу на проект, але спілкування не склалося настільки, що Холостячка навіть заблокувала його в Instagram.
"Я йду в цей проект боротися за дівчину. Конкуренція мене зовсім не лякає. Є невелике хвилювання, але перед важливими подіями воно завжди присутнє", - прокоментував Рибак.
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Користувачі тут же кинулися обговорювати нову інформацію, а також оцінювати претендента на серце й руку Мішиної.
"Якийсь зарозумілий, самозакоханий тип. Йому треба було бути самому учасником, а не домагатися холостячки"
"Він ахрінєнний🔥🔥🔥🔥"
"Пропіаритися прийшов та й все"
"Мабуть, холостячка буде більше шоу, ніж реаліті...😕"
"Він Ксенії не підходить..."
"Нда .... боюся дивитися, хто там ще є"
"Смішний буде серіал 😍, актриса і комік 😂"
До цього ми повідомляли, що ще один відомий гуморист, автор "Квартал 95" вирішив взяти участь у шоу. Мова про Олександра Эллерта.
"У мене є новина... я із задоволенням вляпався в одне класне шоу😈", - написав комік у себе в Instagram, розповівши кілька "передісторій" випадкових зустрічей з Мішиною, що, в підсумку, вилилося в бажання поборотися за цю дівчину.
Зазначимо, прем'єра "Холостячки" відбудеться 23 жовтня о 19 годині на телеканалі СТБ. Шукати прихильності Ксенії будуть 16 найдостойніших чоловіків країни.
Нагадаємо, що Ксенія Мішина засвітила найсоковитіші ракурси в купальнику: "Богиня".
Як повідомляла Politeka, зірка " кріпак "стане першою героїнею нового шоу" Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".
Також Politeka писала, що Ксенія Мішина поділилася особистим і поплатилася, мережа кипить: "о, улюблений Волочкової».