Виконавиця ролі Валюхи Будько Тетяна Кравченко і Федор Добронравов, який зіграв її чоловіка, вразили зізнанням про свої стосунки
Як передає Politeka.net, відповідне відео інтерв'ю з'явилося в Instagram на фан-сторінці артистки.(Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)
"...все виливаю на Федора, на свого партнера. Все йому дістається зараз в кіно", - зазначила Кравченко.
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Актриса розповіла, що на зйомках серіалу "Свати" панує ідилія. Екранний чоловік Кравченко піклується про неї. За словами знаменитості, Добронравов робить все, щоб в кадрі вона виглядала найкращим чином.
"Ніхто не лізе в кадр, не відштовхує ліктем. Цього немає. Навпаки, розгорне ще тебе, щоб в камеру, щоб кадр краще був. Щоб ти краще була. Це ж дорогого коштує», - зазначила актриса
Федір Добронравов також поділився враженнями від роботи з Тетяною Кравченко.
"З нею чудово. Вона прекрасна людина, чудова актриса", - сказав виконавець ролі Івана Будька.
Тетяна Кравченко і Федір Добронравов багато років грають сімейну пару. Їх героїв, Івана та Валентину Будько, знає вся країна.
У реальному житті Федір Добронравов одружений більше 30 років, а ось у Тетяни Кравченко сімейне життя не склалося.
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