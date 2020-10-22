Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала "золотий" образ

Модель продовжує набирати популярність в мережі завдяки незвичайній зовнішності і стрункій фігурі. Кожен день Лі показує в розділі Сторі, як веселиться на зйомці, змінює іміджі і розбурхує стилем. Так як дівчина рекламує не тільки сукні та костюми, їй вдається залучити широку аудиторію до себе.

На одному з особистих фото Кім з'явилася в тонкому, майже прозорому золотому комбінезоні з глибоким декольте, прозорими виставками з сіточки і нашивками на плечах і рукавах. Такий образ не залишив фанатів байдужими, адже модель практично не приховала свою бюст, навіть виставивши його напоказ.

"Я приходжу на вечерю як; Гарненька! .. 🤗; Гарна фотка; Образ жінки - кожна клітинка її тіла - вірш - мій уклін красі 🔥🔥🔥😋😋🌹🌹; романтика, страх і розкіш🔥👀😍; Гарна картинка💪💯; дівчинка, розвивайте ваш талант; Che meraviglia; #приголомшуючий вигляд; ; Як красуня😍 вас вкрадуть😍❤️❤️; Вау!!! Чудовий вид!!! 🔥 🔥 🔥 🔥 ; Будь обережна. Вони можуть тебе з'їсти😂 😂. Smokin Hot».

Ми також писали, що модель часто ділиться фото з пляжу і відпочинку вдома, намагаючись показувати фігуру у вигідному світлі. Так як Кім часто порівнюють з сестрами Кардашьян, вона почала постити пікантні знімки в стилі моделей помітно частіше. Тепер Лі набирає популярність завдяки відкритим белфі (фото із зображенням сідниць).

На одному з таких фото дівчина показала свої форми, надівши лише одні дизайнерські колготки. Кім Лі позувала перед дзеркалом, але щоб не показати зайвого, завбачливо прикрила бюст рукою і повернулася трохи в сторону від камери. Брюнетка змогла показати всі достоїнства фігури в ідеальній позі і прорекламувати єдину надіту річ.

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