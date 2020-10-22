Колишня дружина Потапа Ірина Горова і прийомна донька Наташа з'явилися разом
Наташа цього разу позувала в кремових штанях і топі, а образ доповнила білою сорочкою. Ірина була в чорних шортах, футболці, помаранчевому капелюшку і чорних окулярах. Мати і донька були в ліфті, де старша Горова задерла ногу, а молодша знімала на телефон в дзеркало. На іншому фото зірки вже обіймалися, а на останньому кадрі - позували вночі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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te quiero mucho, mis Madre (я тебе дуже люблю, моя мама)", - написала Наташа.
Фанати, включаючи Андраде, поставили тисячу лайків і написали коментарі:
"Найкрасивіші", "ви такі милі удвох, прям очей не відірвати", "круті", "Такі красиві".
Повідомлялося, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова приголомшила фанатів, показавшись в тісних шортах.
"Як ти така", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку дівчина позує в облягаючих шортах, демонстративно поставивши ногу на підвіконня.
"Будинок", - коротко підписана фотографія.
Уточнимо, що особливої екстравагантності знімку додавали білосніжні уггі, в яких була знаменитість.
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