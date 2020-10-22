Відома модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україною 2018", показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позувала в блузці і трусиках, але без штанів. Зірка сиділа біля стінки, залишивши волосся розпущеним. Дівчина зав'язала блузку на животику, а сама дивилася в об'єктив камери. Фото Гузь вийшло пристрасним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:

"Пристрасть і іскра в очах", "шалено красива", "знімай інше".

Раніше ми писали, що відома модель Леоніла Гузь показала довжину своїх струнких ніжок.

Цього разу Леоніла постала в наряді схожому на боді, зверху надівши синю куртку.

Красуня позувала в босоніжках на довгих шпильках, забравшись на стіл. Ремінець взуття обвив струнку ніжку, підкресливши її красу. Леоніла нагнулася, виставивши назад свій пружний "горішок".

Ми писали, що знаменита модель Леоніла Гузь здивувала витівками.

Дівчина зробила селфі в блакитному пуловері. Вона зробила дурний вираз обличчя, широко розкривши очі і прикусивши язик. До того ж, дівчина притиснула руку до підборіддя, зачепивши локони розпущеного волосся.

Нагадавши, пустотлива "Міс Україна" Гузь розставила ноги і вивалила срам

А ще Politeka писала, що безсоромна Міс Україна "впустила" бюст, прикрившись клаптем тканини замість одягу

Також Politeka писала, що" Міс Україна " Гузь забула про білизну, роздражнивши пружними принадами



