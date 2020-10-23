Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, повеселилася з колегою на зйомці

Олена працює альтернативною моделлю вже не перший рік. Рекламуючи одяг для онлайн-магазинів, дівчина знімається кожен день, причому робить це найчастіше не одна. У мережі все частіше з'являються фото Омович разом з її колегою – повною копією моделі.

Стрункі, високі і навіть худорляві дівчата виглядають дуже привабливо. Цього разу вони приміряли однакові піжами з м'якої оксамитової тканини. Олена приміряла тонкий ліф і шортики, а її подруга верхню частину піжами – сорочку і такі ж шортики. Перебуваючи поруч один з одним, дівчата підібрали ідеальну позу, щоб показати не тільки одяг, але і свої достоїнства з пікантного ракурсу.

Ось що пишуть в мережі:

"Як сильно поплив підлогу на першому фото️️🤡; Я завжди плутаю вас; красиве доглянуте тіло,красива фігура,красиві груди...🤤 😍 😍 ; Cudowne zdjecie👍 👍; у тебе настільки красива талія що її хочеться обійняти і не відпускати...😍 ви як дівчатка кішки тут🤤; Always wonderful Alena⚘ ⚘ ⚘; красиво👌 🏻❤️; все Клас! Приберіть череп 💀 з руки!».

Ми також писали, що навколо моделі Олени Омович ходить безліч пліток і чуток з приводу її зовнішності. Дівчина зробила багато пластичних операцій, щоб фактично з першого розміру бюста отримати шостий. Також вона поставила імпланти в сідниці і повністю змінила себе завдяки уколам краси.

Є люди, які вважають, що вона справжня красуня, яка зробила себе сама, а інші просто охрестили її українською Кім Кардашьян.

Як видно на фото, засмагла дівчина виглядає дуже яскраво і незвично. У білому ліфчику і шортах, більш нагадують білизну, Олена позувала в ліфті. Її вуличний лук доповнюють оверсайз-піджак і велика чорна сумка.

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