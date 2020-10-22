42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова любить епатувати публіку пікантними витівками

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому продемонструвала "смачний" ракурс в ліжку.

Так, томна Чехова в недбало накинутому квітчастому халатику всілася на коліна, обклавшись тюбиками з косметикою. Один з них "застряг" в її пишному декольте: Анфіса підняла руки, щоб довести, що тюбик дійсно тримається виключно грудьми. При цьому задоволена собою Чехова обдарувала глядача чарівною посмішкою.

Гарячий знімок облетів мережу.

"І як Анфіса ще не знайшла собі чоловіка? У неї ж є цікава надздібність😏", - коментували в одному з популярних російських телеграм-каналів.

Крім того, користувачі залишили відгуки й на сторінці самої Чехової.

"Як він застряг в циц*ках то?)" - "Там все застряє😉"

"Приголомшливі груди😍чудова Анфіса❤️"

"Красуня 👍"

"Циц*ки 🔥🔥"

"О, ля-ля"

"Ви така сексуальна любов моя"

"шикарна жінка 😍 🌷 "

"Офігенькі груди!!!! Офігенська жінка❤️❤️❤️"

"Ніжки супер😍"

"Всі фото ..взагалі не справжні..якісь картинки"

"З роками все краше 💐 💐 💐 "

Раніше ми повідомляли, Чехова поділилася фото, на якому постала в оточенні учасниць чергового сезону шоу "Модель XL". Анфіса, яка зазвичай показується в Instagram в розкішних нарядах, на цей раз опинилася в домашньому затишному одязі: сірих штанях, білій футболці і такого ж кольору шкарпетках. На руках у знаменитості сидів її пес породи французький бульдог на прізвисько Картопля.

Нагадавши, спокуслива Чехова розігралася в басейні, зробивши приголомшливе визнання: "Красотища-то яка!".

Також Politeka писала, що у купальнику на тлі унітазу: розповніла Анфіса Чехова ошелешила виглядом, показові кадри.