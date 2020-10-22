Модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, кокетливо спустила з плечей купальник

Зірка вражає красою користувачів мережі, деякі з них публікують її найспекотніші фото у фан-сторінках, повідомляє Politeka.net, Так, в одній з таких груп з'явилося архівне фото красуні, де вона позує, опустивши ніжки в басейн.

Квітко постала в чорному відвертому купальнику, тонкі бретельки якого спустила з плечей. Маленька лямка обтягнула спину, а бікіні підстрибнуло вище стегон.

"Шовкові" сідниці виглядали просто заворожуюче. При цьому груди зірки красиво випирали і, здавалося, зараз вистрибнуть з купальника.

Модель розпустила довге волосся, яке легкою хвилею прикрило спинку.

Красиві очі, пухкі губи, кирпатий носик - красиві риси обличчя моделі не можуть залишити байдужими.

Квітко милувалася казковою природою.

За годину пост зібрав понад 1500 лайків.

"Суперсолодка дівчина", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Анастасія Квітко опублікувала сторіз, в якому позувала в блузі з величезним вирізом, при цьому на ній не було білизни.

Груди ледь не вистрибували з одягу, але це анітрохи не бентежило знаменитість і вона з гордістю демонструвала її. Також Анастасія одягла світлі джинси.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в спідниці і білому топі. Красуня спустила лямки на плечі, роблячи образ більш спокусливим. Модель у великому декольте показала свій пишний бюст, який прямо випирав з наряду.

Фанати подивилися ролик майже 800 тисяч разів і написали багато приємних повідомлень, присвячених стилю і фігурі знаменитості.

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