Модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, кокетливо спустила з плечей купальник
Зірка вражає красою користувачів мережі, деякі з них публікують її найспекотніші фото у фан-сторінках, повідомляє Politeka.net, Так, в одній з таких груп з'явилося архівне фото красуні, де вона позує, опустивши ніжки в басейн.
Квітко постала в чорному відвертому купальнику, тонкі бретельки якого спустила з плечей. Маленька лямка обтягнула спину, а бікіні підстрибнуло вище стегон.
"Шовкові" сідниці виглядали просто заворожуюче. При цьому груди зірки красиво випирали і, здавалося, зараз вистрибнуть з купальника.
Модель розпустила довге волосся, яке легкою хвилею прикрило спинку.
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Красиві очі, пухкі губи, кирпатий носик - красиві риси обличчя моделі не можуть залишити байдужими.
Квітко милувалася казковою природою.
За годину пост зібрав понад 1500 лайків.
"Суперсолодка дівчина", - написав один з користувачів мережі.
Нагадаємо, Анастасія Квітко опублікувала сторіз, в якому позувала в блузі з величезним вирізом, при цьому на ній не було білизни.
Груди ледь не вистрибували з одягу, але це анітрохи не бентежило знаменитість і вона з гордістю демонструвала її. Також Анастасія одягла світлі джинси.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в спідниці і білому топі. Красуня спустила лямки на плечі, роблячи образ більш спокусливим. Модель у великому декольте показала свій пишний бюст, який прямо випирав з наряду.
Фанати подивилися ролик майже 800 тисяч разів і написали багато приємних повідомлень, присвячених стилю і фігурі знаменитості.
Нагадавши, фігуриста Російська Кардашьян в мереживі спокусила диким поглядом
А ще Politeka писала, що російська Кардашьян показала пишні "булочки", приспустивши лямки сукні
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