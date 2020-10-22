Блогер і телеведуча Олена Лоран підтвердила, що її дочку хотіли викрасти, і розповіла деталі

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Так, Габі хотіли викрасти. Сума викупу склала 200000$. Не вийшло, бо нас завідомо попередили правоохоронні органи. Ми були готові. Замах планувався з 4 серпня. Було стеження", - написала блогер.

Олена Лоран також повідомила, що її родині погрожували.

"Хочу зробити акцент, що в світлі погроз на адресу моєї родини групою людей, це тільки початок", - додала вона.

Олена Лоран розповіла, що малятко нічого не знає про небезпеку, що загрожувала їй, з дівчинкою все добре.

"Весь цей час поки я вела переговори з викрадачем, вона була в готелі, дивлячись мультики», - зазначила блогер.

Викрадачем виявився сусід, з яким, як стверджує Лоран, у неї ніколи не було конфліктів. Справа виявилася в іншому.

"Проте... який прослуховував розмови наші на задньому дворику щодо бізнесу", - повідомила жінка.

Зараз викрадач, його дружина і подільник заарештовані без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 15 років тюремного ув'язнення.

У прес-службі Генпрокурора повідомили, що зловмисників вдалося затримати під час передачі їм 150 тис.доларів.

Правоохоронці одночасно провели обшуки в домоволодіннях і транспортних засобах учасників цієї організованої групи. Наразі затриманим особам готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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