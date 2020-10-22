Блогер и телеведущая Алена Лоран подтвердила, что ее дочь хотели похитить, и рассказала детали

Об этом она написала на своей странице в Инстаграм.

«Да, Габи хотели похитить. Сумма выкупа составила 200000$. Не получилось, потому что нас заведомо предупредили правоохранительные органы. Мы были готовы. Покушение планировалось с 4 августа. Была слежка», - написала блогер.

Алена Лоран также сообщила, что ее семье угрожали.

"Хочу сделать акцент, что в свете угроз в адрес моей семьи группой людей, это только начало", - добавила она.

Алена Лоран рассказала, что малышка ничего не знает об угрожавшей ей опасности, с девочкой все хорошо.

«Все это время пока я вела переговоры с похитителем, она была в гостинице, смотря мультики», - отметила блогер.

Похитителем оказался сосед, с которым, как утверждает Лоран, у нее никогда не было конфликтов. Дело оказалось в другом.

«Но... который прослушивал разговоры наши на заднем дворике относительно бизнеса», - сообщила женщина.

Сейчас похититель, его жена и подельник арестованы без права внесения залога. Им угрожает от 8 до 15 лет тюремного заключения.

В пресс-службе Генпрокурора сообщили, что злоумышленников удалось задержать во время передачи им 150 тыс. долларов.

Правоохранители одновременно провели обыски в домовладениях и транспортных средствах участников этой организованной группы. Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

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