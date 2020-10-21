Дочку известной украинской телеведущей похитили ради выкупа

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Офиса генпрокурора.

Как стало известно, шестилетнюю дочь блогера и телеведущей выкрали 21 октября. Преступники жизнь ребенка оценили в 200 тыс. долларов. Преступная группировка долгое время готовилась к похищению. Для дела было арендовано помещение. Все роли в группе были распределены.

Отмечается, что правоохранителям удалось предотвратить преступление. Злоумышленников удалось задержать во время передачи им 150 тыс. долларов. Ребенка вернули родителям.

Как сообщили в пресс-службе, правоохранители провели обыски у участников организованной преступной группировки. Само преступление произошло на территории Киево-Святошинского района.

Добавим, что имени телеведущей в пресс-службе не стали разглашать, но, по данным издания «Украинская правда», речь идет о блогере Алене Лоран.

Сама блогер у себя в Инстаграм рассказала, что подписала бумаги, поэтому не может всего рассказать.

«Этот день я предпочла бы забыть навсегда. Я не могу ничего написать или рассказать. Смогу надеюсь в ближайшие два дня. У нас был шок. Когда я смогу обнародовать, вы будете в шоке не менее», - заявила девушка.

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