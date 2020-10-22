В Україні тепер по-новому видаватимуть молодим батькам так звані бебі-бокси

Про це інформує прес-служба глави держави.

Так, президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України" Про державну допомогу сім'ям з дітьми "щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" № 930-IX.

Як відомо, цей документ був затверджений Верховною Радою наприкінці вересня.

Даний законопроект передбачає відновлення надання молодим батькам допомоги у вигляді бебі-боксу, який вони зможуть отримати протягом 30 днів з дня народження малюка.

Вартість такої допомоги від держави становитиме не менше трьох прожиткових мінімумом для дітей до 6 років, а в разі відсутності батьків Бебі-бокси зможуть забрати усиновителі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

Видавати ці бебі-бокси планують в органах охорони здоров'я або соцзахисту, і уряду ще належить затвердити порядок надання пакету малюка у вигляді матеріальної допомоги, якщо цього хочуть молоді батьки.

У прес-службі президента підкреслили, що закон офіційно набирає чинності наступного дня після публікації.

Раніше ми розповідали, що проблеми з видачею Бебі-боксів почалися ще навесні 2020 року.

У Мінсоцполітики повідомляли, що ті, хто не отримав "пакет малюка", зможуть подати заяву протягом 60 днів після народження дитини, але через карантин утворилися великі черги.

Без обіцяних Бебі-боксів залишилися в Запорізькій, Тернопільській, Закарпатській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Через час влада скасувала видачу Бебі-боксів і запустила процес нарахування молодим батькам компенсації в розмірі 5 тисяч гривень.

А пізніше влада вирішила відновити видачу українцям допомоги у вигляді пакету малюка.

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