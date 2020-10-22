В Украине теперь по-новому будут выдавать молодым родителям так называемые бэби-боксы

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Так, президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" № 930-IX.

Как известно, этот документ был утвержден Верховной Радой в конце сентября.

Данный законопроект предусматривает восстановление предоставление молодым родителям помощи в виде бэби-бокса, который они смогут получить в течение 30 дней со дня рождения малыша.

Стоимость такой помощи от государства будет составлять не менее трех прожиточных минимумом для детей до 6 лет, а в случае отсутствия родителей бэби-боксы смогут забрать усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

Выдавать эти бэби-боксы планируют в органах здравоохранения или соцзащиты,и правительству еще предстоит утвердить порядок предоставляния пакета малыша в виде материальной помощи, если этого хотят молодые родители.

В пресс-службе президента подчеркнули, что закон официально вступает в силу на следующий день после публикации.

Ранее мы рассказывали, что проблемы с выдачей бэби-боксов начались еще весной 2020 года.

В Минсоцполитики сообщали, что те, кто не получил "пакет малыша", смогут подать заявление на протяжении 60 дней после рождения ребенка, но из-за карантина образовались большие очереди.

Без обещанных беби-боксов остались в Запорожской, Тернопольской, Закарпатской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Через время власть отменила выдачу бэби-боксов и запустила процесс начисления молодым родителям компенсации в размере 5 тысяч гривен.

А позже власти решили возобновить выдачу украинцам помощи в виде пакета малыша.

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Как сообщала Politeka, сколько будет стоить «пакет малыша»: украинцам назвали сумму.

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