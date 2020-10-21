Російська спортсменка Олена Кулакова розбурхала мережу тим, що готова "продати" власну дитину бездітній Ользі Бузовій

Як передає Politeka.net, член збірної Росії зі спортивної акробатики Олена Кулакова зробила скандальний пост у своєму мікроблозі в Instagram, в якому запропонувала багатим і знаменитим людям стати за "подаруночок" хрещеними її ще ненародженого малюка.

"Дитина або iPhone 12pro? Зараз для всіх буде шок, прошу з розумінням поставитися і без осуду - я вагітна! Приймаю привітання, і для тих, хто дуже давно хотів завести дитину, але не виходить – готова запропонувати вам місця «хрещених батьків» за iphone 12 PRO і @apple MacBook Pro 🥳 все таки я професійний тренер і спортсмен, і мені буде важко одній з дитиною, а з iphone 12pro і хрещеними - трохи легше і мені і моїй дитині! 😇 ", - написала спортсменка, супроводивши пост фото з животиком.

"Комсомольській правді" вдалося з'ясувати, чи дійсно Кулакова хоче "продати" малюка чи вся ця ситуація фейк.

Акробатка підтвердила, що її бажання знайти багатих хрещених - не прикол. Більш того, Кулакова заявила, що розглядає зірку "Дом-2", співачку Ольгу Бузову з її бойфрендом, репером Давою - як вдалий варіант.

"Я спортсменка, досягла висот, які неможливі. І я прекрасно розумію, що спортсмени, зірки і бізнесмени не можуть народити собі дитинку. Навіть співачка Ольга Бузова не може мати дітей. Я хотіла звернути увагу на проблему дитячих будинків і усиновлення дітей. Дуже багато дітей, які потім виростають озлобленими і йдуть кримінальним шляхом. Тій же Ользі Бузової я можу запропонувати стати хрещеною, разом з Давою, вони подивилися б на мою дитинку, пограли з нею. Повторю, я не продаю дитину. Але вони б могли подивитися, як це бути батьками, і взяти потім собі малюка з дитбудинку, а не використовувати процедуру ЕКО, адже від неї багато зірок вмирають", - пояснила Кулакова, додавши, що гіпотетичні хресні можуть вибрати й інший подарунок - "квартиру, машину, іграшки" - не тільки iPhone.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

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