Фіналістка 10-го сезону "Холостяк" з Максом Михайлюком Дана Оханська приголомшила фотосесією в стилі ню

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі чорно-білі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких продемонструвала, як приймає душ.

Роздягнена й мокра Дана стояла повернувшись до камери боком, підставивши струнке тіло під потужний струмінь води. Дівчина недбало прикрила рукою випираючі округлості, трохи засвітивши зайве.

Плавні вигини, краплі води на шовковистій шкірі та загальна атмосферність сюжету - навряд чи залишать когось байдужим.

У підписі Оханська в черговий раз довела свою романтичну натуру, вразивши словами про ту, єдину, любов:

"Є чоловіки, яких просто хочеться любити. Незважаючи на і завдяки. Миттєво і назавжди. По різному. Зустрічаєш таку людину - і зникаєш в ньому. Розчиняєшся, як цукор в гарячому чаї. затишний будинок на околиці міста, кудлатого лабрадора та малюка на триколісному велосипеді. З ним важко думати про щось, окрім любові... Такого зустрічаєш один раз, любиш один раз, а потім підсвідомо шукаєш чимось схожих на нього... І добре, якщо цей інший виявиться вже якраз для затишного будинку на околиці міста🙃. Ох. Дана© ️P. S. закохані? :)"

Приголомшені користувачі кинулися коментувати побачене:

"так😌до мурашок по шкірі..."

"Дуже гарні слова !!! І такі правдиві і чомусь сумні"

"Вау слів нема💖"

"Ох🔥 Оч сексуально 😍"

"Головне вчасно втекти❤️"

"Такі суперові фото🥰"

"Дуже проникливо аж під шкіру"

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