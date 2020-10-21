Актори "Дизель Шоу" вшанували пам'ять Марини Поплавської, яка трагічно загинула два роки тому

Відповідна публікація з'явилася в офіційному Instagram-акаунті українських гумористів.

Як відомо, актриса "Дизель шоу" Марина Поплавська загинула в страшній ДТП 20 жовтня 2018 року.

Її колеги по сцені вирішили згадати, якою була гумористка Марина, яку любила вся Україна.

"Людину потрібно пам'ятати. Дорога наша Маринка, Марина Францівна, Лялюня. Як же все ще боляче від розуміння того, що ніколи більше ми не почуємо від тебе жодної історії про твою любов до нас, до світу, до кожної людини в ньому, до природи, до тих, хто давно не з нами. Твоє вміння любити навчило нас усіх-нічого немає в світі важливішого. Сумуємо за тобою, дорога Маринка",-йдеться в публікації, яка з'явилася в Instagram-акаунті "Дизель шоу".

"Завжди з нею переглядаю номери, вона така класна, небеса завжди забирають найкращих" ," будь-який випуск з її участю-шедевр! Вогонь, харизма! Світла пам'ять...", "Царство Небесне, вічний спокій. Дуже не вистачає її у вашій команді", "світла вічна пам'ять, любимо пам'ятаємо", " Перестала дивитися дизель. Завжди захоплювалася... Царства небесного, наша улюблена", " Запальничка була.Шкода,що втратили такий талант,але добре,що є записи і, переглядаючи їх забуваєш про це", "найулюбленіша, найкраща, наша Мариночка вона назавжди в нашому серці", "не віриться, що вже 2 роки минуло. Шалено не вистачає її... Прекрасна актриса", " Пам'ятаємо, любимо... Марина назавжди залишиться в серцях мільйонів людей", - написали прості українці в коментарях під зворушливою публікацією.

Раніше ми розповідали про жахливу ДТП, яка сталася 20 жовтня 2018 року в районі села мила.

Тоді в аварії розбився автобус, в якому знаходилися 14 акторів "Дизель шоу". У момент зіткнення Марина Поплавська сиділа біля водія, а її колеги спали в салоні.

Через зіткнення автобуса з вантажівкою актриса Марина Поплавська загинула, а Єгор Крутоголов і Яна Глущенко були госпіталізовані з травмами.

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