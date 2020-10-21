Актеры "Дизель Шоу" почтили память Марины Поплавской, которая трагически погибла два года назад

Соответствующая публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте украинских юмористов.

Как известно, актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская погибла в жутком ДТП 20 октября 2018 года.

Ее коллеги по сцене решили вспомнить, какой была юмористка Марина, которую любила вся Украина.

"Человека нужно помнить. Дорогая наша Маринка, Марина Францевна, Лялюня. Как же все еще больно от понимания того, что никогда больше мы не услышим от тебя ни одной истории о твоей любви к нам, к миру, к каждому человеку в нем, к природе, к тем, кто давно не с нами. Твое умение любить научило нас всех – ничего нет в мире более важного. Скучаем по тебе, дорогая Маринка", - говорится в публикации, которая появилась в Instagram-аккаунте "Дизель шоу".

"Всегда с ней пересматриваю номера, она такая классная, небеса всегда забирают самых лучших", "Любой выпуск с ее участием - шедевр! Огонь, харизма! Светлая память...", "Царство Небесное, Вечный покой. Очень не хватает её в вашей команде", "Светлая вечная память, любим помним", "Перестала смотреть дизель. Всегда восхищалась... Царствия небесного, наша любимая", "Зажигалочка была.Жалко,что потеряли такой талант,но хорошо,что есть записи и,просматривая их забываешь об этом", "Самая любимая, самая лучшая, наша Мариночка она навсегда в нашем сердце", "Не верится, что уже 2 года прошло. Безумно не хватает ее... Прекрасная актриса", "Помним, любим... Марина навсегда останется в сердцах миллионов людей", - написали простые украинцы в комментариях под трогательной публикацией.

Ранее мы рассказывали о жутком ДТП, которое произошло 20 октября 2018 года в районе села Милая.

Тогда в аварии разбился автобус, в котором находились 14 актеров "Дизель шоу". В момент столкновения Марина Поплавская сидела возле водителя, а ее коллеги спали в салоне.

Из-за столкновения автобуса с грузовиком актриса Марина Поплавская погибла, а Егор Крутоголов и Яна Глущенко были госпитализированы с травмами.

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