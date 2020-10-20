Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова приголомшила фанатів, показавшись в тісних шортах

Знімком знаменитість поділилася у себе в Instagram, передає Politeka.

"Як ти така", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку дівчина позує в облягаючих шортах, демонстративно поставивши ногу на підвіконня.

"Будинок", - коротко підписана фотографія.

Уточнимо, що особливої екстравагантності знімку додавали білосніжні уггі, в яких була знаменитість. Шанувальників вона позбавила від можливості що-небудь сказати, викинувши знімок в Stories.

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"Намагаюся наповнювати себе цікавими книгами, красивими мріями і добрими думками. Насолоджуюся природою (ох особливо на слід тижні!!!), смачною їжею. Дбаю про близьких, полюбила себе 🦋 дивіться на життя закоханими очима, яка ж вона прекрасна», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Горова позує в одній білизні, ефектно виставивши на камеру свої «злачні» місця. Її шанувальники не залишилися осторонь від побаченого.

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