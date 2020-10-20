Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая ошеломила фанатов, показавшись в тесных шортах

Снимком знаменитость поделилась у себя в Instagram, передает Politeka.

«Как ты такая», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке девушка позирует в облегающих шортах, демонстративно поставив ногу на подоконник.

«Дом», - коротко подписана фотография.

Уточним, что особой экстравагантности снимку добавляли белоснежные угги, в которых была знаменитость. Поклонников она избавила от возможности что-либо сказать, выбросив снимок в Stories.

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«Стараюсь наполнять себя интересными книгами, красивыми мечтами и добрыми мыслями. Наслаждаюсь природой (ох особенно на след неделе!!!), вкусной едой. Забочусь о близких, полюбила себя 🦋 Смотрите на жизнь влюблёнными глазами, какая же она прекрасная», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Горовая позирует в одном белье, эффектно выставив на камеру свои «злачные» места. Ее поклонники не остались в стороне от увиденного.

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